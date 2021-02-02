"هل تقنية اللقاح الصيني والبريطاني واحدة؟".. باحث بأكسفورد يجيب (فيديو)

كشف الدكتور أحمد محمود سالمان عضو الفريق البحثي للقاح أكسفورد ومدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات، الفرق بين اللقاح الصيني ولقاح أسترازينيكا، قائلًا إن ما يثار بشأن استخدامهما نفس التقنية غير صحيح، إذ أن اللقاح الصيني يستخدم فيروس كورونا معرض للإشعاع أو الحرارة او مواد كيميائية لقلته وجعله أضعف لاستخدامه كلقاح.





وأضاف في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، "بالنسبة إلى لقاح أسترازينيكا، فإنه لا يستخدم فيروس كورونا، لكنه يستخدم فيروس الأدينوفيروس الذي يصيب الشمبانزي، وهو ما ينتج عنه الإصابة بعدوى برد ضعيفة جدًا، مع إزالة بعض الجينات لجعله غير قادر على التكاثر في الخلايا".





وتابع: "نضع الشفرة الجينية لبروتين الأشواك داخل هذا الفيروس الذي يسبب عدوى برد ضعيفة جدا وتكون وظيفة الناقل الفيروسي أنه يحقن المادة الوراثية المتضمنة للتسلسل الجيني والشفرة الجينية لبروتين الأشواك الموجود في فيروس كورونا، لكننا لا نستخدم فيروس كورونا نفسه في عملية تصنيع اللقاح، وعند حقن هذه المادة الوراثية يتم ترجمتها لبروتين مماثل لبروتين الأشواك لتحفيز جهاز المنعة على إنتاج الأجسام المضادة".



