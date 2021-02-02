روبن هود الأمريكية تستعد لاقتراض مليار دولار لتوسيع حدودها الأئتمانية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن منصة روبن هود  تجهز لاقتراض  مليار دولار من البنوك  والحصول على مزيد من الأموال لتوسيع حجم أعمالها مع ارتفاع احجام التداول عبر المنصة.

 

واستطاعت شركة" روبن هود" أن تجذب عدد كبير من المتداولون الجدد للبورصة الأمريكية  خاصة من فئة صغار المستثمرون الذين لايمتلكون سيولة كبيرة  مع تقديمها عروضا  للتشجيع على تداول بالبورصة منها التنازل عن قيمة العمولة.

 

ووجهت " روبن هود" ضربة موجعة لصناديق الاستثماروالتحوط الكبري العاملة في السوق الأمريكي، بعد أن  نفذ المتداولون على منصتها حملة شراء واسعة لسهم " جييم ستوب" أدي إلى ارتفاع سعره  400% وهوما دفع تلك الصناديق للاقتراض لأغلاق مراكز البيع عل المشوف التى نفذتها على السهم لتوقعتها تراجع سعره.

 

وتستعد منصة روبن هود،  على قيد اسهمها بالبورصة الأمريكية مستغلة ارتفاع شعبيتها خلا لالفترة الماضية، كم احصلت على تمويل بقيمة 3.4 مليار دولار من أحد المستثمرين بها، وتحتاج تلك الأموال المنصة لوجود ضمانات عند تنفيذ صفقات العملاء.

 

قال أحد المصادر إن روبن هود  بدأت مفاوضات مع البنوك حول توسيع حدودها الائتمانية أو ترتيب خط جديد بعد أن استنفدت تسهيلات الديون المتجددة خلال التعاملات المحمومة الأسبوع الماضي. ليس من الواضح مقدار الديون التي ستكون Robinhood قادرة على تأمينها.

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