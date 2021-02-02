موعد مباراة مانشستر سيتى وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:00 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره بيرنلي، يوم الأربعاء 3 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وبيرنلي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب شيفيلد يونايتد، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

ويحتل مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 19 ساعة

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

09:00 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع