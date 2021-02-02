موعد مباراة مانشستر سيتى وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره بيرنلي، يوم الأربعاء 3 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وبيرنلي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب شيفيلد يونايتد، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.





ويحتل مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.



