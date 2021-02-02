إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالشرقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
أصيب صباح اليوم 6 أشخاص في انقلاب ميكورباص بطريق أبو كبير - فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بانقلاب ميكروباص بطريق أبو كبير - فاقوس ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة مكان الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أخبار تهمك

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

09:00 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع