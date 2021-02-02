إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب صباح اليوم 6 أشخاص في انقلاب ميكورباص بطريق أبو كبير - فاقوس بمحافظة الشرقية.





تلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بانقلاب ميكروباص بطريق أبو كبير - فاقوس ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.





انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة مكان الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.



