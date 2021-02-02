رئيس جامعة الفيوم يهنئ الدكتورة آمال ربيع لتكريمها ضمن أفضل 100 شخصية إنسانية مؤثرة بالوطن العربي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
ريهام على

يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للدكتورة آمال ربيع، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية السابق بجامعة الفيوم، لتكريمها ضمن أفضل 100 شخصية إنسانية مؤثرة بالوطن العربي لعام 2020 في المؤتمر العربي لسفراء السلام والعطاء الإنساني الذي أقامه مركز السلام العالمي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية العربية، وذلك تقديرًا لجهودها المؤثرة التي تساهم في إنجاح مسيرة العمل الخيري والتطوعي من أجل رقي المجتمع ونشر ثقافة السلام وقيم العطاء الإنساني.

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