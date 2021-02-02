وزير الاتصالات: بناء قدرات العقول الشابة يعد استثمارا للمستقبل وركيزة لبناء مصر الرقمية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:50 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات تخريج المشاركين ببرنامج تدريب المدربين فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونفذته كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA بهدف اعداد كوادر وطنية من المدربين المعتمدين لتدريس دبلومة لمدة 9 أشهر فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات.

 

هذا ويأتى البرنامج التدريبى فى إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA لتطوير برنامج تعليمى مشترك وخلق نظام فعال لنقل المعرفة من خلال إعداد مدربين وإطلاق برنامج دبلومة فى مجال الذكاء الاصطناعي.

 

 

ولقد تم تنفيذ البرنامج على مدار شهرين عبر شبكة الانترنت بواسطة متخصصين من كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية لتدريب (156) من الخبرات المصرية على المناهج والمحتوى التدريبى لدبلومة الذكاء الاصطناعى التى طورتها الكلية لتناسب السوق المصرى؛ حيث تم اختيار المتدربين عبر لجنة مشتركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكلية الفرنسية ليمثلوا مختلف الجهات الأكاديمية والصناعية وذلك من بين أكثر من  1600طلب التحاق.

 

وخلال اللقاء؛ أكد  وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار حرص الوزارة على بناء قدرات العقول الشابة لكونها تمثل استثمارا للمستقبل وركيزة أساسية لبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات لاثراء البرنامج التدريبى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الكلية الفرنسية مع العمل على اتاحته لأعداد أكبر.

 

 

وأشاد وزير الاتصالات بالشراكة مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية والتى بدأت خلال زيارة السيد الوزير الى فرنسا بهدف الاستفادة من خبراتها فى بناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى مما يسهم فى تحقيق الاستفادة من إمكانيات هذه التكنولوجيا للتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى؛ معربا عن تطلعه الى التوسع فى التعاون المصرى الفرنسى فى مجالات وتخصصات التكنولوجيا المختلفة.

 

وفى كلمته الى خريجى البرنامج التدريبى؛ أشار السيد الوزير إلى أن الابداع والجهد البشرى هو محور نجاح أى مبادرة؛ مؤكدا على ثقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كفاءتهم وخبرتهم التى اكتسبوها من التدريب والتى أهلتهم ليكونوا مدربين معتمدين لهذا البرنامج المتميز؛ داعيا إياهم الى نقل خبراتهم وإتاحة المحتوى التدريبى لبناء كوارد متخصصة فى هذا المجال.

 

كما أشار علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا إلى التعاون الفاعل الذى تشهده مصر وفرنسا خاصة فى المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بكفاءة البرنامج التدريبى الذى يتم تنفيذه بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية وكذلك بالنموذج الذى تتبناه الوزارة لبناء وتنمية القدرات التكنولوجية لأكبر عدد من الشباب المصرى من ذوى الكفاءة فى كافة ربوع مصر.

 

وأعرب  ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة فى حفل تخرج دفعة المدربين ضمن البرنامج الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية EPITA؛ مشيرا إلى مساهمة السفارة الفرنسية فى تنسيق اللقاء الأول مع الكلية الفرنسية خلال زيارة السيد الوزير فى عام 2019؛ مؤكدا على تطلعه للبناء على هذا النجاح من خلال شراكات اخرى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

 

وأوضحت المهندسة جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تهدف الى توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتطوير كافة القطاعات وتعزيز ريادة مصر الإقليمية فى هذا المجال؛ كما تشمل محاورها بناء القدرات وإتاحة التدريب لكافة فئات المجتمع في هذه التكنولوجيا الى جانب تطوير تطبيقات عملية ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعى؛ مشيرة الى تطلعها لمشاركة خريجى دبلومة الذكاء الاصطناعى للقيام بدور رائد فى استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق التنمية .

 

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن اتمام تدريب المدربين يتزامن مع فتح باب التقدم لمنحة التدريب الاحترافى فى تخصص الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) وهي الأولى من نوعها في مصر وتستغرق مدة الدراسة فيها تسعة أشهر ويقوم من خلالها معهد تكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من ١٠٠٠ شاب سنويا على تطبيقات هذا التخصص مستعينا بقاعدة المدربين والمنهج التدريبى الذين قامت كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية بإعدادهم.

 

 

 جدير بالذكر انه قد تقدم لهذه المنحة 5600 شاب حتى الآن وفي ضوء الطلب المتزايد للمتقدمين وجه السيد الوزير بضخ مزيد من الاستثمارات لاستيعاب كافة الطلاب المتقدمين والمؤهلين لهذا البرنامج المتميز.

 

وأشاد الدكتور جيوال كوارتواه المدير العام لكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية بالجهود المصرية فى مجال بناء القدرات البشرية المتخصصة، وكذلك بكفاءة المتدربين المصريين ومستوى الوعى الفنى والخبرات التى يتمتعون بها؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون فى تخصصات تكنولوجية مختلفة.

 

حضر اللقاء المهندس ربيع حداد مدير البرامج الدولية بكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية، والدكتور  محمد فاروق مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالاسماعيليه والمشرف على برنامج إعداد المدربين فى الذكاء الصناعى.

 

الجدير بالذكر أن نظام التعليم بكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية يعتمد على تزويد الطلاب بكلٍ من أساسيات الهندسة وأعلى درجات الخبرة فى مجالات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمتلك شراكات مؤسسية مع العديد من الشركات العالمية ومنها جوجل، ومايكروسوفت، وساب، وسيمنز، وفيسبوك، ويحظى أكثر من 96% من طلبة "إبيتا" على فرص عمل قبل تخرجهم.

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