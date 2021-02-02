تفاصيل شخصية محمود حجازي في فيلم "في عز الضهر"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يُشارك الفنان محمود حجازي في فيلم "في عز الضهر"، ويُجسد خلال الأحداث دور شخص مصري يتحدث بأكثر من لغة منها الفرنسية والإنجليزية، وهو صديق الفنان مينا مسعود،والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم "فى عز الضهر" هو أول أعمال مينا مسعود في مصر، وهو بطولة مينا مسعود، هنا الزاهد، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل .

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمود حجازي مؤخرًا في مسلسل "شديد الخطورة"، وهو بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، الفنان الراحل هادي الجيار، والمسلسل وتم عرضه مؤخرًا على منصة watch it الإلكترونية.








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