ديوكوفيتش ينتصر بسهولة في بداية مشواره بكأس الاتحاد للمحترفين

استهل نوفاك ديوكوفيتش موسم 2021 بطريقة رائعة على ملعبه المفضل رود ليفر، وفاز 7-5 و7-5 على الكندي دينيس شابوفالوف، في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الثلاثاء.





أبدى ديوكوفيتش الذي يقود حملة صربيا للدفاع عن لقبها في بطولة الفرق، حماسه تجاه مستواه في المباراة التي جرت في المجموعة الأولى، وكانت بمثابة إعادة لمواجهة دور الثمانية العام الماضي ضد شابوفالوف.





وقال المصنف الأول على العالم أمام مجموعة صغيرة من الجماهير بالإستاد: "بداية رائعة للموسم، أتمنى أن تكونوا استمعتم بها لأنني استمتعت بالتأكيد".





وفي العام الماضي، وصل اللاعب الكندي إلى شوط فاصل في المجموعة الثالثة أمام ديوكوفيتش، لكن اللاعب الصربي حسم الأمور سريعا اليوم الثلاثاء، وكسر إرسال شابوفالوف وهو يحاول البقاء في المباراة.





وحسم ديوكوفيتش الذي خسر إرساله أيضاً في المباراة، المواجهة بضربة أمامية ناجحة رائعة بمحاذاة الخط الجانبي.





وعادل هذا الانتصار النتيجة 1-1 بين صربيا وكندا، عقب فوز ميلوش راونيتش على دوسان لايوفيتش 6-3 و6-4.





ويخوض ديوكوفيتش الذي يسعى لإحراز لقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، مباراة الزوجي الحاسمة مع تطلعه إلى زيادة سجله الخالي من الهزائم في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين إلى 10 مباريات.