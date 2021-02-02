ديوكوفيتش ينتصر بسهولة في بداية مشواره بكأس الاتحاد للمحترفين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
استهل نوفاك ديوكوفيتش موسم 2021 بطريقة رائعة على ملعبه المفضل رود ليفر، وفاز 7-5 و7-5 على الكندي دينيس شابوفالوف، في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الثلاثاء.

أبدى ديوكوفيتش الذي يقود حملة صربيا للدفاع عن لقبها في بطولة الفرق، حماسه تجاه مستواه في المباراة التي جرت في المجموعة الأولى، وكانت بمثابة إعادة لمواجهة دور الثمانية العام الماضي ضد شابوفالوف.

وقال المصنف الأول على العالم أمام مجموعة صغيرة من الجماهير بالإستاد: "بداية رائعة للموسم، أتمنى أن تكونوا استمعتم بها لأنني استمتعت بالتأكيد".

وفي العام الماضي، وصل اللاعب الكندي إلى شوط فاصل في المجموعة الثالثة أمام ديوكوفيتش، لكن اللاعب الصربي حسم الأمور سريعا اليوم الثلاثاء، وكسر إرسال شابوفالوف وهو يحاول البقاء في المباراة.

وحسم ديوكوفيتش الذي خسر إرساله أيضاً في المباراة، المواجهة بضربة أمامية ناجحة رائعة بمحاذاة الخط الجانبي.

وعادل هذا الانتصار النتيجة 1-1 بين صربيا وكندا، عقب فوز ميلوش راونيتش على دوسان لايوفيتش 6-3 و6-4.

ويخوض ديوكوفيتش الذي يسعى لإحراز لقب أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، مباراة الزوجي الحاسمة مع تطلعه إلى زيادة سجله الخالي من الهزائم في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين إلى 10 مباريات.

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 14 ساعة

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 19 ساعة

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

09:00 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع