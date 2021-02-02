الأرصاد: الخميس ذروة عدم الاستقرار في حالة الطقس (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشمس ستكون ساطعة على مدار اليوم، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا حيث تصل العظمى على القاهرة إلى 26 درجة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شعور بالدفء طوال ساعات النهار على أن يكون هناك حالة من البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وكذلك في الساعات الباكر.

وأصافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفرق بين درجات الحرارة خلال ساعات الليل والنهار تنخفض نحو 10 درجات حيث تصل الصغرى إلى 15 درجة ليلًا.

وأوضحت أنه بداية من غد الإربعاء، ورغم ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الغربية للبلاد وكذلك على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكدت أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة سوف تسقط على هذه المناطق وتكون رعدية أحيانا خاصة على المناطق الجبلية في جنوب سيناء وجبال الأحمر.
وأردفت أن هناك حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس على كافة أنحاء البلاد، يومي الخميس والجمعة، والأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وتمتد إلى بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون أمطار رعدية.

واختتمت أن الخميس سيكون ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويفضل عدم السفر على الطرق السريعة في حال عدم الضرورة، وإذا كانت هناك حاجة ملحة للسفر لا بد من القيادة بهدوء، كما يجب الحذر من كميات الأمطار الغزيرة، خلال التواجد خارج المنزل، موضحة أن الأمطار سوف تستمر حتى الجمعة.

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