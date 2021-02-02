الالومنيوم في مواجهة المراغة في كاس مصر اليوم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
يحل فريق نادي المراغة احد فرق المجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، ضيفا علي نظيره فريق نادي الالومنيوم، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر.

يذكر ان فريق الألومنيوم تأهل للدور التمهيدي الثالث لبطولة كاس مصر، بعد فوزه علي فريق اهلي المنشأة بثنائية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بملعب الاول.

فيما جاء صعود فريق نادي المراغة، علي حساب نادي المدينة المنورة، بعد اقصائه من الدور التمهيدي الثاني بثلاثين مقابل هدفين.

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