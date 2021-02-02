"دايما هفضل اتعلم منك كل حاجة".. ليلى أحمد زاهر توجه رسالة مليئة بالحب لشقيقتها ملك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة ليلى أحمد زاهر رسالة مليئة بالحب لشقيقتها ملك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ليلى أحمد زاهر مجموعة صور جديدة لها برفقة شقيقتها، وعلقت عليها قائلة :"دايما هنفضل في ظهر بعض و مع بعض في الحلو و الوحش".

وتابعت ليلى أحمد زاهر قائلة:" ودايماً هفضل اتعلم منك كل حاجة عشان انتي أشطر واحدة في الدنيا و أحلى أخت في الدنيا بحبك يا أطيب ملوكي".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة ليلى أحمد زاهر حاليًا عبر قناة CBC مسلسل "في بيتنا روبوت"، وهو بطولة شيماء سيف، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، هشام جمال،وكوكبة مميزة من النجوم، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 20 حلقة، وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.

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