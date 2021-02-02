أسعار الذهب في مصر تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 على استقرار

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:30 ص
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
الفجر الاقتصادي

أستقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء2-2-2021، لتواصل بذلك الحفاظ على مستويتها السعرية وسط تحركات بين الارتفاع والانخفاض الطفيف خلال الفترة الماضي.

 

 

 

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء2 -2-202:

 

أفتتحت اسعار الذهب  اليوم الثلاثاء،عند جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 812 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا، وهي نفس ااسعار مستويات امس الأحد.

 

 

 

أسعار الذهب العالمية أمس الاثنين :

 

وحققت اسعار الذهب في تعاملاتها الصباحية بالأسواق العالمية ارتفاعات، حيث صعد عقب مكاسب الفضة، 0.8% إلى 1860.76 دولارللأونصة  في المعاملات الفورية وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب الان

أخبار تهمك

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب تسجل استقرار بمحلات الصاغه اليوم السبت

اسعار الذهب اليوم الأحد 20-10-2019 بمحلات الصاغه

أسعار الذهب تحقق مستويات قياسية مدفوعة بالقفزة العالمية

أسعار "الذهب" في مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020

عاجل.. أسعار الذهب تقفز 11 جنيه في الجرام الواحد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

09:00 ص

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

08:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع