الأرصاد تكشف الظواهر الجوية من الثلاثاء حتى الجمعة (بيان رسمي)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، إلى الجمعة الموافق 5 فبراير 2021.

الثلاثاء
واكدت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع غدًا الثلاثاء حدوث استقرار وارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا.

وقالت الأرصاد إن حالة عدم الاستقرار تبدأ اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، تبدأ من السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقي الأنحاء.

الأربعاء
وأوضحت الأرصاد أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقعت أن تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الخميس
وأعلنت الأرصاد أن هناك انخفاض في درجات الحرارة حوالي 6 درجات، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، محذرة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

الجمعة
وكشفت الأرصاد أن هناك سقوط أمطار متوسطة يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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