مانشستر يونايتد يواجه ساوثهامبتون وعينه على الصدارة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:00 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد سامي
يرغب فريق مانشستر يونايتد العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه ساوثهامبتون في الجولة الـ 22 من البريميرليج.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرون من البريميرليج، اليوم الثلاثاء في العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر.

وكان اليونايتد تعادل السبت الماضي أمام أرسنال سلبيًا على ملعب الإمارات في الجولة الـ 21، وتعرض لهزيمة مفاجأة في الجولة الـ 20 في عقر داره أمام متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 3 نقاط، وللسيتي مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، من 19 مباراة، وله مباراتين مؤجلتين.

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