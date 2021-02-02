سمية الخشاب تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "موسى" في هذا الموعد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تُشارك الفنانة سمية الخشاب في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسي" مع الفنان محمد رمضان، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها نهاية الأسبوع الجاري، كما أنها تُجسد خلال الأحداث دور صعيدية.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدىي فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي .


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال"، وهو منﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ سماح الحريري، بطولة بيومي فؤاد، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، مها أحمد، حمادة بركات.


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