"زي الخفاش".. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن الحاصلين على لقاح كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لمن يحصل على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن أن ينقل عدوى الفيروس لغيره، مضيفا: "مش هتيجيلك بس هتعدي غيرك".

وشبه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، الحاصلين على اللقاح بـ "الخفاش"، قائلا: "زي الخفاش جواه فيروسات قاتلة بس مش بتجيله"، لافتا إلى أنه لا يوجد لقاح في العالم يضمن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا 100%، ولكن من حصل على اللقاح وأصيب بكورونا تكون الأعراض خفيفة، مضيفا: "اللي اخد اللقاح مش هيركب القطر ويروح باي".

وأضاف أن الدولة الأولى في العالم في تطعيم مواطنيها هى إسرائيل، مشددا على أهمية غسل الفواكه قبل تناولها كإجراء احترازي لمنع الإصابة من أي فيروسات، متابعا: "غسلوا البرتقال قبل ما تاكلوه".

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