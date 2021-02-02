رئيس برشلونة السابق يعلق على أزمة عقد ميسي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:30 ص
بارتوميو
بارتوميو
ريهام عبد المحسن
أبدى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني السابق استياؤه من تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني خاصة بعد الاتهامات التي طالته نظرًا لأنه كان رئيس البارسا خلال فترة تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني في 2017.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية عن صحيفة ال موندو الإسبانية تفاصيل عقد ميسي الذي وقعه في 2017 والذي نص على تقاضي ميسي 555 مليون يورو بالمتغيرات.

وألمحت تقارير صحفية أن ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل النادي الكتالوني وعلى رأسهم بارتوميو.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت :"تسريب العقد خطأ، إنها قضية خطيرة للغاية".

وأضاف :"من غير القانوني تصفية ونشر العقود المهنية والتحدث عنها في شاشات التلفاز، الاتهام سهل لكننا لا نمزح، هذا الأمر سينتهي في المحكمة".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلا :"ميسي يستحق كل ما يتقاضاه من رسوم رياضية وتجارية. بدون جائحة كورونا، برشلونة كان بإمكانه أن يدفع هذه الأرقام تمامًا".

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