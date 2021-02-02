تركيا تعتقل 159 شخصًا خلال احتجاجات على تعيين أردوغان لعميد جامعة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:05 ص
قوات تركية
قوات تركية
وكالات

اعتقلت الشرطة التركية، 159 شخصًا إثر احتجاجات في اسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميدًا جديدًا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد.

 

واحتج الطلاب في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول، على تعيين مليح بولو، رئيسًا للجامعة، غير ديمقراطي، كما احتج المدرسون في الجامعة أيضاً على التعيين.

 

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، أمس الاثنين وهم يرددون شعارات مثل "فلتخرج الشرطة " و"الجامعات لنا".

 

وأصدر مكتب حاكم اسطنبول، بيانًا قال فيه إن 159 شخصاً اعتقلوا لاحقاً بسبب استمرار"المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات".

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