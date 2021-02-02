محمد يوسف يعقد جلسة مع لاعبيه لشرح أخطاء مباراة كيما



وشرح محمد يوسف الأخطاء التى حدثت بالمباراة كما حرص على التأكيد على أهمية المرحلة القادمة واحترام جميع الفرق الأخرى .



فيما أجرى لاعبي الفريق تدريبات بدنية وفنية بالمران والذى انتهى بإجراء تقسيمة فنية شارك بها جميع اللاعبين .



ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة .

وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء حوار مطول مع لاعبي الفريق بشكل مفصل حول مباراة الفريق الأخيرة أمام كيما اسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .