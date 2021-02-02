محمد يوسف يعقد جلسة مع لاعبيه لشرح أخطاء مباراة كيما

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
بدء الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى تدريباته اليومية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بترول اسيوط بمنافسات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب البترول باسيوط .

وحرص محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على إجراء حوار مطول مع لاعبي الفريق بشكل مفصل حول مباراة الفريق الأخيرة أمام كيما اسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

وشرح محمد يوسف الأخطاء التى حدثت بالمباراة كما حرص على التأكيد على أهمية المرحلة القادمة واحترام جميع الفرق الأخرى .

فيما أجرى لاعبي الفريق تدريبات بدنية وفنية بالمران والذى انتهى بإجراء تقسيمة فنية شارك بها جميع اللاعبين .

ويحتل بنى سويف المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما يحتل بترول اسيوط المركز العاشر برصيد 13 نقطة .

أخبار تهمك

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 17 ساعة

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ 36 دقيقة

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعة

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

09:00 ص

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

08:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع