كوكاكولا يبرم 5 صفقات في الميركاتو الشتوي بالمظاليم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
نجح مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة مجدي إسماعيل في التعاقد مع خمسة لاعبين دفعه واحدة لدعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية .

واستطاع مجلس الإدارة في التعاقد مع كل من رضا الويشي من زد والثنائى أحمد فوزي ومحمد يسري من القناه وجون افري لاعب أسوان
وخالد طياره من نادي الذهب السعودي.

ومن جانبه أكد مجدى اسماعيل أن جميع الصفقات تم الاتفاق عليها بناء على طلبات تامر مصطفي المدير الفنى للفريق مؤكداً أن الصفقات الخمسة سيكون لها مردود ايجابي خلال المباريات المقبلة من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

ويخوض كوكاكولا مباراة اليوم الثلاثاء مع جمهورية شبين في الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى .

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