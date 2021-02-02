الطالع الفلكي الثّلاثَاء 2/2/2021..قِصّة حُب!









*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 12 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البَلدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 25 طوبة قبطى ، 2 شُبَاط رُومى ، 20 جُمَادى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (تعرفها؟) -مَعرَفْهَاش ، بَسْ شكلها صِعِبْ عَلَيّا. (نُورالشريف من فيلم العار-1982)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع ومُشترى ، عريس وعروس،كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد النجمة الأمريكية الرّاحلة فرح فاوست التى تزوّجت بالرجل الإلكترونى لى ماجورز (1973-1982) وكانت قصّة حُبّهما إهتمام الصحافة الأمريكيّة لوقتٍ طويل لتنتهى بالطلاق ، بعدها إرتبطت فاوست برايان أونيل عاطفيّا بدون عقد زواج رسمى/ عُرفياً من 1983-1997 ثم من 2003 إلى 2009 حتى وفاتها وأنجب منها رِدْمُوند فى 30 يناير 1985 ، توفّت فاوست بسرطان القولون وأونيل بجانبها فيما يُشبه قصّة الفيلم الذى كان تميمة حظّه وعلامة شهرته ، أما زوجها السّابق الرّسمى ماجورز فاكتفى بِمُهَاتَفَتِهَا لمدة ساعة وهى على فراش المرض قبل وفاتها بيوم ،توفّت فاوست فى 25 يونيه 2009 بلوس أنجلوس وبعدها بساعات قليلة توفّى مايكل جاكسون بلوس أنجلوس مِمّا تسبّب فى تخفيض التغطية على خبر وفاتها.





فرح هى الأخت الصغرى لأختيْن وإبنة لربّة منزل ومُهندس بترول والذى إختار لها إسم فرح بالعربيّة خلال عمله بإحدى دول الخليج ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم فرح لينى جيمس وليام فاوست وإسم الشهرة فرح فاوست مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فى نجمة اليوم بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(الفهد الأسود)،(المزمار السّحرى)،(مرض قصير)،(غراميّات سريّة)،(مورجان فريمان)،(نُسَانِد بعضناً معاً)،(الرّقم الذّهبى)،(نهايّة مَريرَة)،(مَوْجَة ضَوْئيّة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: إذا كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الثور: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجوزاء: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج السّرطان: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى فحص الأمر بدقّة.





برج الأسد: أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بما يكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك، أو والديْك.





برج العذراء: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الميزان: برجك يرمز للموازنة بين الكرم والحرص، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.





برج العقرب: الفحص والتدقيق مطلوبيْن عند التسوّق ، لا تتجاهل عيوباً جوهريّة فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.





برج القوس: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدى: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة.





برج الدّلو: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوسط.





برج الحوت: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.



