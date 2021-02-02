مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف غرفة بمنزل بالقليوبية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهدت منطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، انهيار سقف غرفة بمنزل مكون من طابق واحد، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقله لمستشفي القناطر الخيرية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف خشبي لغرفة منزل مكون من طابق واحد بمنطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط دائرة المركز.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد "منزل فلاحي"، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم 62 عاما، والابن 28 عاما، وإصابة الزوج 71 عاما.

ومن ناحيته، قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل، موضحا أن العقار قديم جدا ومبنى بالطوب اللبن "فلاحي"، وأن كامل عرشه بالعروق الخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التى كان يتواجد بها الأب والأم والاب، ما أسفر عن وفاة الأم والابن وإصابة الأب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المنزل بالكامل لم ينهارمنه شئ وأن الغرفة التى كانت تتواجد بها الاسرة فقط هى من انهارت، وجارى فحص باقى أجزاء المنزل لبيان مدى صلاحيته وإمكانية إصدار قرار هدم له أم لا.

أخبار تهمك

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ ساعتين

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

منذ ساعة

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

09:30 ص

تشكيل الدحيل القطري أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

09:00 ص

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

08:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع