مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف غرفة بمنزل بالقليوبية

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شهدت منطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، انهيار سقف غرفة بمنزل مكون من طابق واحد، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقله لمستشفي القناطر الخيرية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف خشبي لغرفة منزل مكون من طابق واحد بمنطقة الخرس التابعة للوحدة المحلية بأبو الغيط دائرة المركز.



أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد "منزل فلاحي"، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم 62 عاما، والابن 28 عاما، وإصابة الزوج 71 عاما.



ومن ناحيته، قال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل، موضحا أن العقار قديم جدا ومبنى بالطوب اللبن "فلاحي"، وأن كامل عرشه بالعروق الخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التى كان يتواجد بها الأب والأم والاب، ما أسفر عن وفاة الأم والابن وإصابة الأب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المنزل بالكامل لم ينهارمنه شئ وأن الغرفة التى كانت تتواجد بها الاسرة فقط هى من انهارت، وجارى فحص باقى أجزاء المنزل لبيان مدى صلاحيته وإمكانية إصدار قرار هدم له أم لا.