رفع حالة الطوارئ القصوى بالبحر الأحمر تحسباً للتقلبات الجوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
محمد طه
أعلنت محافظة البحر الأحمر، منذ قليل عن تعرض بعض الأماكن لتقلبات جوية طبقًا لبيان غرفة عمليات مجلس الوزراء.

وذكرت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها منذ قليل، أن غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء. أعلنت بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وخاصة المحافظات الشمالية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير حتي يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، حيث تبدأ حالة من عدم الإستقرار علي السواحل الشمالية والغربية وسيناء وتمتد خلال هذه الفترة الي باقي الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي بعض المناطق من محافظات ( مطروح _ الإسكندرية _ البحيرة _ جنوب سيناء _ البحر الأحمر.

هذا وقد قامت محافظة البحر الأحمر برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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