ألمانيا تسجل 2.22 مليون إصابة بكورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 6114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2.228.085 مليون.

 

وبحسب بيانات المعهد الألماني، تم تسجيل 861 وفاة إضافية وارتفاع الإجمالي إلى 57981.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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