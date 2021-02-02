الولايات المتحدة تتصدر قائمة إصابات كورونا عالميا والعراق عربيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أصيب ما يزيد عن 103.19 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و233556، وفقًا لإحصاء وكالة رويترز.

 

ووأظهر الإحصاء، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

ومن حيث الإصابات، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة حيث سجلت 26248218 إصابة، و441718 حالة وفاة، تلتها الهند بـ10757610 إصابة، و154392 وفاة، ومن ثم البرازيل بـ 9229322 إصابة و225099 وفاة.

 

وبالنسبة للدول العربية فتصدر العراق القائمة بـ620620 إصابة و13057 وفاة، ثم المغرب بـ471438 إصابة و8287 وفاة، ومن ثم السعودية بـ368329 إصابة و6379 حالة وفاة.

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