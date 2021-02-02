موعد مباراة برشلونة القادمة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:01 ص
برشلونة
برشلونة
محمد سامي
يستعد برشلونة لمواجهة فريق غرناطة ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا غدًا الأربعاء فى مباراة قوية بين الفريقين ويسعي البارسا للصعود لنصف النهائي.

وكان برشلونة حقق الفوز على فريق أتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإسباني بهدفين لهدف، سجلهم كل من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

وتقام مباراة برشلونة وغرناطه فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ريال بيتيس يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير ضمن مباريات الجولة ال 22 من الليجا الإسبانية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

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