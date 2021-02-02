الزمالك في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات.





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:





الزمالك: 23 نقطة.

الأهلي: 21 نقطة.

الجونة: 18 نقطة.

المصري: 16 نقطة.

بيراميدز: 15 نقطة.

سيراميكا: 14 نقطة.

إنبي: 13 نقطة.

مصر للمقاصة: 13 نقطة.

سموحة: 12 نقاط.

طلائع الجيش: 10 نقاط.

المقاولون العرب: 10 نقاط.

أسوان: 9 نقاط.

الإسماعيلي: 8 نقاط.

البنك الأهلي: 8 نقاط.

غزل المحلة: 8 نقاط.

الاتحاد السكندري: 8 نقاط.

وادي دجلة: 7 نقاط.

الإنتاج الحربي: 5 نقاط.



