الزمالك في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:30 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
يحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

الزمالك: 23 نقطة.
الأهلي: 21 نقطة.
الجونة: 18 نقطة.
المصري: 16 نقطة.
بيراميدز: 15 نقطة.
سيراميكا: 14 نقطة.
إنبي: 13 نقطة.
مصر للمقاصة: 13 نقطة.
سموحة: 12 نقاط.
طلائع الجيش: 10 نقاط.
المقاولون العرب: 10 نقاط.
أسوان: 9 نقاط.
الإسماعيلي: 8 نقاط.
البنك الأهلي: 8 نقاط.
غزل المحلة: 8 نقاط.
الاتحاد السكندري: 8 نقاط.
وادي دجلة: 7 نقاط.
الإنتاج الحربي: 5 نقاط.

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