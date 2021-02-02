موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ويسكا يوم السبت المقبل 6 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ويسكا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب إل ألكوراز.





وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد ويسكا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس".





ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة بينما يتواجد ويسكا في المركز العشرين برصيد 16 نقطة.



