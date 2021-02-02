سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

فشل نادي المقاولون العرب في التعاقد مع المدافع رامي ربيعة لاعب فريق الأهلي، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية بسبب تأخير إجراءات القيد.





‏وكشف المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، ان سبب فشل انتقال رامي ربيعة لذئاب الجبل، عدم لحاق النادي بتسجيله قبل غلق باب القيد.





وكان ربيعة وقع مع المقاولون العرب امس الأحد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وقبل غلق القيد بدقائق معدودة، ولكن السيستم الخاص باتحاد الكرة المصري رفض قيده بعد انتهاء الوقت المحدد.





وانتهت فترة القيد في الثانية عشر منتصف الليل، ليتم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، ويستمر ربيعة مع الأهلي حتي إشعار آخر.





يذكر ان إدارة المقاولون العرب كانت اتفقت مع اللاعب، ثم اتفقت مع النادي الأهلي ولكن بسبب وجود بعثة الفريق في قطر لخوض كأس العالم للأندية، تأخرت بعض الإجراءات لتتعثر الصفقة.





وكان ربيعة تلقي الضوء الأخضر من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي، من اجل كسب المزيد من المشاركة في المباريات، واستعادة مستواه الفني.





يذكر ان رامي خرج من قائمة الشياطين الحمر، التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في قطر من الفترة 4 فبراير الحالي حتي 11 من نفس الشهر.



