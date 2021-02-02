ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:47 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ينافس النجم البلجيكي لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان نظيره كريستانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس على هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة.

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:
1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 15 هدفاً.
2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 12 نقطة.
3- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 13 هدفاً.
4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 12 نقطة.
5- لويس مورييل (تالانتا) – 11 هدفاً.
6- جواو بيدرو (كالياري) – 10 أهداف.
7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 10 أهداف.
8 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 10 أهداف.
8- لورينزو إنسيني (نابولي) – 9 أهداف.
9- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 9 أهداف.
10- مبالا نزولا (سبازيا) – 9 أهداف.

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