ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تبدأ الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء بمواجهة نادي آرسنال أمام نظيره ولفرهامبتون بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
1- مانشستر سيتي 44 نقطة.
2- مانشستر يونايتد 41 نقطة.
3- ليفربول 40 نقطة.
4- ليستر سيتي 39 نقطة.
5- وست هام يونايتد 35 نقطة.
6- توتنهام هوتسبيرز 33 نقطة.
7- تشيلسي 33 نقطة.
8- إيفرتون 33 نقطة.
9- أستون فيلا 32 نقطة.
10- أرسنال 31 نقطة.
11- ساوثهامبتون 29 نقطة.
12- ليدز يونايتد 29 نقطة
13- كريستال بالاس 26 نقطة.
14- وولفرهامبتون 23 نقطة.
15- نيوكاسل 22 نقطة.
16- بيرنلي 22 نقطة.
17- برايتون 18 نقطة.
18- فولهام 14 نقطة.
19- وست بروميتش ألبيون 12 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

منذ ساعتين و 7 دقيقة

دبلوماسي سابق: الملء الثاني لسد النهضة لن يكون سيفًا على رقابنا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 16 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 14 ساعة

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

06:46 ص

سر فشل المقاولون العرب في التعاقد مع رامي ربيعة

08:01 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع