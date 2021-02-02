تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يستضيف فريق إنتر ميلان مساء اليوم الثلاثاء، نظيره يوفنتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، وذلك بملعب "سان سيرو".

تأهل إنتر ميلان لهذا الدور، بعد أن تغلب على جاره وغريمه ميلان في دور لثمانية بهدفين لهدف، بينما وصل يوفنتوس بعد أن أقصى سبال برباعية نظيفة.

ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار.

خط الوسط: آشلي يونج – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – ماتيو دارميان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتنيز – أليكسيس سانشيز.

تقام المباراة تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

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