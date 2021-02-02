تشكيل آرسنال المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يهبط نادي أرسنال ضيفاً على نظيره وولفرهامبتون، يوم اليوم الثلاثاء، على ملعب مولينيو، في إطار منافسات الجولة الـ 22 في عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى آرسنال جاهداً في حصد فوز اليوم، من أجل الفوز باللقب وأيضا تعويضا لتعادله أمام مانشيستر يونايتد في اللقاء الماضية.

ولعب أرسنال 21 لقاء، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في 8 مباريات.

ومن المتوقع أن يبدأ آرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين، روب هولدينج، دافيد لويز، كيران تيرني، توماس بارتي.

خط الوسط: غرانيت تشاكا، بوكايو ساكا، إيميل سميث رووي.

خط الهجوم: نيكولا بيبي، ألكسندر لاكازيت.

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