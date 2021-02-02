صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
احمد عصام

أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، أن الأبيض في أكبر الفرق في إفريقيا.

وقال الجزيري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وهدفي التتويج بدوري الأبطال معهم".

وأكمل: "كنت أتمنى التواجد في دوري أبطال إفريقيا لكني تحدث مع مسؤولي بالفريق ووعودني بوجود حل للدخول في القائمة الإفريقية".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب جيد وسيكون على قدر المسئولية في جالاتاسراي".

وأتم: "احترم قرارات باتشيكو بعدم دخولي في قائمة مباراة المحلة، لكني مستعد للمشاركة في أي وقت".

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