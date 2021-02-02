في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن شاكيرا
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:29 ص
نادين نجدي
تحتفل اليوم النجمة العالمية شاكيرا ، بعيد ميلادها التي تعد واحدة من أنجح المغنيات في العالم وأكثرهن شهرة.
وأتمت شاكيرا اليوم الـ 44 من عمرها فهي من مواليد 2 فبراير عام 1977، ولدت لأب كولومبي وأم لبنانية ودائما ما تفتخر بأصولها العربية.
حرصت النجمة العالمية شاكيرا على مساندة أهالي بيروت، وانضمت لحملة دعم متضرري انفجار بيروت التي تم تم إطلاقها الثلاثاء 4 أغسطس الماضي.
حازت شاكيرا جوائز وترشيحات، فقد حازت جائزتي جرامي و7 جوائز جرامي لاتينية منها 4 جوائز في ليلة واحدة؛ مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA (جوائز الموسيقى الأمريكية).
تزوجت من لاعب برشلونة بكيه وتعشق نادي برشلونة الإسباني وانتر ميلان الإيطالي.
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