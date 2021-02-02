في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن شاكيرا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تحتفل اليوم النجمة العالمية شاكيرا ، بعيد ميلادها التي تعد واحدة من أنجح المغنيات في العالم وأكثرهن شهرة.


وأتمت شاكيرا اليوم الـ 44 من عمرها فهي من مواليد 2 فبراير عام 1977، ولدت لأب كولومبي وأم لبنانية ودائما ما تفتخر بأصولها العربية.

حرصت النجمة العالمية ​شاكيرا​ على مساندة أهالي بيروت، وانضمت لحملة دعم متضرري ​انفجار بيروت​ التي تم تم إطلاقها  الثلاثاء 4 أغسطس الماضي.

حازت شاكيرا جوائز وترشيحات، فقد حازت جائزتي جرامي و7 جوائز جرامي لاتينية منها 4 جوائز في ليلة واحدة؛ مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA (جوائز الموسيقى الأمريكية).

تزوجت من لاعب برشلونة بكيه وتعشق نادي برشلونة الإسباني وانتر ميلان الإيطالي.


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