تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تترقب جماهير الأهلي وعشاق الكرة المصرية مباراة المارد الأحمر مع الدحيل القطري في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل ويخوض الأهلي أول مبارياته أمام الدحيل في الساعة السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت قطر على ستاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

ومن المقرر أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 30% من سعة ملعب المباراة الذي يتسع لـ40 ألف مشجع وذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وتعد قناة الكأس القطرية من القنوات التي ستذيع المباراة المرتقبة يوم الخميس المقبل والتي جاء ترددها كالتالي على القمرين العرب سات والنيل سات :-

* القمر : النايل سات
- التردد: 11919
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/5.
* القمر : عرب سات
- التردد: 12245
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

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