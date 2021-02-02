فريال يوسف تكشف عن حالتها الصحية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر

كشفت الفنانة فريال يوسف في برنامج the insider بالعربي عن سبب غيابها بالسنوات الأخيرة عن الدراما المصرية و المهرجانات السينمائية . 

فريال قالت للإعلامي ايلي نخله أنها تعرضت لحادث أثناء ركوبها الخيل فوقعت عن الحصان و تعرضت لإصابة في ظهرها الا أنها لم تعر الموضوع أهمية و أكملت تصوير فيلم " محمد حسين " و لكن الألم ظل يتزايد لدرجة وصلت الى عدم قدرتها على المشي . 

و أكملت فريال أن الألم في ظهرها يأتي على شكل ألم كسر اليد وهذا ما أجبرها على المكوث في المستشفى لمدة ١٠ أيام قبل أن تسافر الى المانيا لبدء بعلاج و بروتوكول صحي سيرافقها طوال حياتها  . 

فريال تفاجأت أثناء وجودها بدبي أن الالم عاودها من جديد كونها لم تستطع من أشهر اكمال العلاج في المانيا بسبب اقفال البلد للحد من انتشار فيروس كورونا و أعربت عن خوفها من أن تضطر للسفر عائدة الى مصر وهي ممدة وليس على كرسي . 

من جهة أخرى ، نفت فريال كل الأخبار التي تناولت زواجها قريباً من رجل أعمال تونسي و أشارت الى أن زواجها القديم لا يمكن أن يطلق عليه زواج . 

يذكر أن فريال بانتظار عرض فيلم " ماكو " التي تشارك فيه الى جانب عدد كبير من الممثلين و أشارت الى المنتج محمد الشريف و المخرج محمد الرشيدي عدلا في سيناريو الفيلم كي تستطيع المشاركة فيه كون أن اصابتها تحتم عليها عدم حملها لأشياء ثقيلة كزجاجة الاوكسجين التي يتم استخدامها للغطس . 

فريال أشارت أيضاً الى أنها ستشارك في فيلم " ديك العياط " مع باسم سمرة و نضال الشافعي .

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