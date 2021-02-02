موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين يوفنتوس ونظيره إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق نتيجة جيدة أمام إنتر، لمواصلة صحوته، بعد الغوز في آخر مباراتين له بالدوري الإيطالي، إلى جانب التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي.

وعلى الجانب الآخر، سيقاتل الإنتر للفوز على السيدة العجوز، بعد إقصاء الجار ميلان في ربع النهائي، والاقتراب من حصد اللقب؛ لمصالحة جماهيره بعد الخروج الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

أخبار تهمك

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ 34 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و 11 دقيقة

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع