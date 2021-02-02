ميدو: قوة الأجانب في الدوري يزيد من مستوى اللاعب المصري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن وجود المحترفين الأجانب في الدوري المصري، يزيد من قوة المسابقة ويرفع مستوى اللاعب المصري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "التعاقد مع محترفين مميزين يشعل من المنافسة في المسابقة، وهو ما يزيد من مستوي اللاعب المصري في المقام الأول".

وفي سياق آخر، أشار ميدو إلى أن المنتخب المصري، وصل في كرة اليد لأن يكون بين  الثمانية الكبار عالميًا.

واستكمل ميدو حديثه عن كرة اليد، قائلا، "أتمنى الاهتمام باللعبة بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة من أجل الوصول لمستوى أعلى".

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