مصيلحي: الاتحاد جاهز لخوض المباريات.. واللقاء المقبل في موعده دون تأجيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن المسحة التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كشفت عن سلبية الجميع فيما عدا 3 لاعبين.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المسحة التي أجريناها بالأمس كشفت استمرار إيجابية 3 حالات، والمباراة القادمة ستقام في موعدها".

وتابع، "هدفنا في الموسم الحالي هو تحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي، ونمتلك كل الإمكانيات لتحقيق ذلك".

من جانبه أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج أوضة اللبس، بموقف محمد مصيلحي وتمسكه بحلمي طولان مدرب الفريق، في ظل الضغوطات الجماهيرية القوية جدا التي تعرض لها في توقيت ما، مؤكدا أن هذه من أكثر القرارات التي يحترمها في الكرة المصرية.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره مصر المقاصة، غدًا الأربعاء، بعد أن كانت تأجلت بسبب إصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق السكندري.

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