تريلر "Godzilla Vs. Kong" يحقق مشاهدات قياسية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر

نجح الفيديو الترويجى الرسمى لغودزيلا ضد كونغ  Godzilla Vs. Kong،  في تحقيق مشاهدات غير مسبوقة.

واقترب الفيديو من تحقيق 50 مليون مشاهدة، عير موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واحتوى الفيديو الترويجى على عديد من اللقطات المبهرة والمشوقة للفيلم الجديد.

غودزيلا ضد كونغ هو فيلم خيال علمي وفنتازيا أمريكي قادم، يجمع الكائنين الأسطوريين غودزيلا وكينغ كونغ في فيلم واحد، وهو من إخراج آدم وينغارد. 

والفيلم هو تَتِمَّة لفيلم غودزيلا: ملك الوحوش وفيلم كونغ: جزيرة الجمجمة. و

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