تعليقات الجمهور على برومو "أنا رايق" لمحمد منير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
طرح الكينج محمد منير، برومو أغنيته "أنا رايق" وهى الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال".

ودخل الإعلان التشويقي للأغنية في قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب، بعد أقل من 24 ساعة على طرحه بيوتيوب.

وعلق العديد من الجمهور على البرومو حيث عبر الكثيرون عن اعجابهم به، كما توقعوا ان تنجح الأغنية على غرار النجاح الذي حققته أغنية "باب الجمال".

ومن أبرز تعليقات الجمهور: " الله ياكينج كدا كتيررر قوى انا لسه مفقتش من باب الجمال"، " الكينج مش هيبطل عظمة اطربنا يا منير ايوه كدا دلعنا".

ومن المقرر طرح الأغنية قريبا عبر قناة محمد منير على موقع الأغنيات الشهير "يوتيوب".

الكينج محمد منير يتعاون فى الأغنية الجديدة "أنا رايق" لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، وهى من توزيع أسامة الهندى.

وكان الكينج منير طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التى أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك ب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد منير انا رايق الكينج

أخبار تهمك

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ 34 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد منير يستعد لطرح "أنا رايق".. قريبًا

محمد منير يطرح برومو أغنية باب الجمال

برومو "باب الجمال" للكينج منير يقترب من 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي

محمد منير يطرح "باب الجمال" عبر أحد تطبيقات الموسيقى

تعليقات الجمهور على اغنية "باب الجمال" للكينج منير بعد نجاحها

أحمد حسن راؤول يروج لأغنية "أبطال رجالة" لمحمد منير

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع