مستجدات الحالة الصحية للمطرب على حميدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر

أكد عادل نافع ابن شقيقة المطرب على حميدة، أن خاله يعانى من مياه على الرئة ويتلقى العلاج اللازم.


وأكد في تصريحات صحفية استقرار الحالة الصحية لعلي حميدة، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون بصفة دورية مع نقابة الموسيقيين لإطلاعها بمستجدات الحالة الصحية لخاله.

يذكر أن علي حميدة، توجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بحالته الصحية والتوجيه بعلاجه على نفقة الدولة.

وأضاف خلال مداخلة سابقة ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر"، "أعالج حاليًا في معهد ناصر، بعد معاناتي من حصوة في المرارة تسببت في مشاكل بالقولون والجهاز الهضمي والكبد ولكن الوضع حاليا أفضل".

نقل الفنان علي حميدة لمعهد ناصر، وذلك عقب قرار وزارة الصحة، متعاونين مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر على أن يتم علاجه على نفقة الدولة.

يذكر أن الفنان علي حميدة تم نقله إلى معهد ناصر اليوم بمحافظة مطروح، حيث من المقرر علاجه على نفقة الدورلة بتوجيهات من وزيرة الصحة هالة زايد، بالتعاون مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.


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