رسميا.. أحلام تطرح ألبومها الجديد "فدوة عيونك"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر

طرحت المطربة الإماراتية أحلام ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر إحدى التطبيقات منذ قليل.

وأغنية "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، و ألحان: الموسيقار طلال.

ونشرت أحلام قبل ساعات قليلة بوسترات أغاني ألبومها الجديد، الذي تستقبل به العام الجديد 2021.

وجاءت تفاصيل الألبوم التي نشرتها أحلام كالتالي، "عيوني بس" كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع مدحت خميس، "حزين" كلمات الغائب الحاضر مساعد الرشيدي وألحان سهم وتوزيع جاسم محمد، "يا آدمي حس" كلمات فيصل الشعلان وألحان ناصر صالح وتوزيع أحمد العنوة، "دفتر وممحاة" كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان وتوزيع أسامة الهندي.

وصورت أحلام بعض أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب في عدد من البلدان العربية، كما تعاونت مع عدد من صناع الاغنية المصريين الكبار وهم، الملحن محمود الخيامي في أغنية "ما به تفاصيل"، أيضًا الموزع أسامة الهندي، والملحن خالد عز.

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