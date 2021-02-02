الظهورالأول لنجل الراحل شعبان عبدالرحيم "فاقد البصر" (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر

التقت الإعلامية ريهام سعيد بسيد، ابن المطرب الراحل شعبان  عبد الرحيم، الذي أوضخ أنه رغم فقدان بصره، كان يعمل مع والده من صغره، منذ 19 عامًا.

وأشار خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار" أنه يحترف العزف على الة "الأورج".

وأشار إلى أنه كان يرغب في بيع الأورج الذي كان يعزف به لوالده بعد رحيل.

كان إسلام خليل مؤلف أغاني الراحل شعبان عبد الرحيم، اتهم اللبنانية "منار" بأنها تبحث عن الشهرة والشو الإعلامي وذلك على خلفية مطالبتها بما أسمته بحقها في ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

وأكد في تصريحات لريهام سعيد، بأنه سيقيم دعوى قضائية ضد "منار" اللبنانية لادعائها الكاذب.

وأوضح أن أول لقاء جمع بين الراحل ومنار اللبنانية كان من 10 سنوات ولم أرها مرة أخرى.

كانت لمطربة اللبنانية منار،قالت في تصريحات سابقة أن لها حقا في ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وتمتلك العديد من المستندات التي تثبت حقها.

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منار اللبنانية شعبان عبد الرحيم ريهام سعيد

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