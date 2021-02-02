ميدو يحذر الزمالك من غزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك يعاني بشكل كبير عند مواجهة الفرق التي تعتمد علي الأسلوب الدفاعي، موضحًا أن الفوز بتلك المباريات هو الذي سيحسم بطولة الدوري.

وتابع، "غزل المحلة فريق مقاتل لا يمكن الاستهانة به، وخالد عيد بيلعب على قدر إمكانياته، ولابد أن يخوض الزمالك المباراة بكل جدية واحترام للمنافس حتى يتمكن من تحقيق الفوز".

ويلاقي الزمالك منافسه غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات.

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