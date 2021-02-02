أحمد كريمة عن مطالبة "السيسي" بتجديد الخطاب الديني: دعوة نبوية

قال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني دعوة نبوية، وهذا واضح فيقول الرسول: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".



