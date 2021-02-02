أحمد كريمة عن مطالبة "السيسي" بتجديد الخطاب الديني: دعوة نبوية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:31 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني دعوة نبوية، وهذا واضح فيقول الرسول: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن التراث ليس مقدسًا فيؤخذ منه ويرد، مشيرًا إلى أن السلفيين يطالبون دائمًا بالعودة إلى السلف، وهم بذلك لا يقصدون الرجوع إلى الفقه النبوي، ولكنهم يريدون الرجوع إلى الفقه الوهابي لمحمد بن عبدالوهاب.

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