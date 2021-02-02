طبيب يُفجر مفاجأة عن تحور فيروس كورونا

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كشف الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب قصر العيني، عن أن هناك انخفاض في إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أعراض الجهاز الهضمي أكثر من الأعراض التنفسية في الموجة الثانية لفيروس كورونا.



وأَكد "خورشيد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن حدة فيروس كورونا أصبحت أقل في الوقت الحالي.



وأشار إلى أنه لا يوجد سلالات جديدة لفيروس كورونا، ولكن هناك مجرد تحورات للفيروس، وأن الفيروس يغير أشكاله، ولكن الشكل الجيني له ثابت.



وتابع استشاري الجهاز الهضمي،: "هناك 12 ألف تحور لفيروس كورونا، والتي تؤثر على حدة الفيروس وحدة الانتشار".

