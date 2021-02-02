"الصحة" تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للبحوث الإكلينيكية، إن وزارة الصحة أعلنت عن تغيير برتوكول علاج مصابي كورونا خلال الفترة المقبلة، نتيجة وجود بعض المستجدات في الابحاث الدولي والمحلية، ما أدى إلى ضرورة تغير البرتوكول العلاجي.

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن 85% من وفيات مصابي كورونا من أصحاب الامراض المزمنة، وهذا الأمر تم دراسته من خلال المعلومات المتوفرة لدى الوزارة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 471 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 541 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 166492 حالة من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ أقل من ساعة

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن المتعافين من كورونا (فيديو)

أستاذ أمراض صدر يُحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

بيان مهم من الحكومة بشأن توفير أدوية برتوكول علاج كورونا في الصيدليات

مستشار وزيرة الصحة: أغلب مرضى كورونا لا يحتاجون لأدوية (فيديو)

الحكومة توضح حقيقة توزيع برتوكول علاج كورونا على طلاب الثانوية العامة

"الصحة": لا يوجد دواء للشفاء من فيروس كورونا حتى الآن (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع