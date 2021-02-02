"الصحة" تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

قال الدكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للبحوث الإكلينيكية، إن وزارة الصحة أعلنت عن تغيير برتوكول علاج مصابي كورونا خلال الفترة المقبلة، نتيجة وجود بعض المستجدات في الابحاث الدولي والمحلية، ما أدى إلى ضرورة تغير البرتوكول العلاجي.





وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن 85% من وفيات مصابي كورونا من أصحاب الامراض المزمنة، وهذا الأمر تم دراسته من خلال المعلومات المتوفرة لدى الوزارة.





في سياق منفصل، أ علنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 471 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 541 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 166492 حالة من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و9360 حالة وفاة.



