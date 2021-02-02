شاهد.. هيئة الدواء تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا

قال الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء، إنه قبل تداول أي مستحضر في مصر تجري له إجراءات تسجيل من قبل الهيئة.





وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن رخصة الاستخدام الطارىء تعني السماح بتداول مستحضر خلال فترة محددة، لافتا إلى أن اعطائهم رخصة لأي لقاح يكون بعد دراسات مستفيضة تتطلع عليها هيئة الدواء للتأكد من مأمونيته.





.وأضاف أنهم يضعون في اعتبارهم موافقة الدول الأخرى عند تقييم اللقاح مثلما حدث مع "استرازينكا"، لافتا إلى أنهم يجرون تجارب معملية على عينات من اللقاح قبل منحه رخصة الاستخدام الطارىء.



